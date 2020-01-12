Несколько сотен протестующих собрались у резиденции президента Абхазии

Они требуют дать ответ на требование об отставке, ранее высказанное в ходе переговоров Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции. Как сообщает ТАСС, у ворот уже более 500 человек, люди продолжают прибывать. Здание охраняют силовики.

Центризбирком Абхазии на фоне протестов назначил повторные выборы президента на март после того, как результаты предыдущего голосования были отменены Верховным судом. Хаджимба намерен опротестовать это решение.

В Абхазию на фоне политического кризиса в республике прибыл помощник российского президента Владислав Сурков. В Сухуми уже находится замсекретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. Он проводит консультации с властями республики.