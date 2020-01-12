Журналист Голунов сообщил, что сотрудники СК до сих пор не вернули ему изъятый при обыске телефон

Журналист Иван Голунов сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что сотрудники Следственного комитета до сих пор не вернули ему мобильный телефон, изъятый при обыске в июне 2019 года.

«Мне до сих пор не вернули телефон, хотя я неоднократно об этом напоминал. Официально он не вскрыт, но при этом фотографии, которые были в этом телефоне, можно обнаружить в сети», — сказал журналист.