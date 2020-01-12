В РФ не проходят такие акции протестов как в Иране, поскольку одновременно не было «пересечено столько красных линий»

В России не проходят такие акции протестов как в Иране, поскольку здесь меньше активной молодежи и одновременно не было «пересечено столько красных линий». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

«У нас в стране столь много красных линий одновременно пересечено не было. К интернету есть свободный доступ, женщины могут носить джинсы и им совсем не обязательно покрывать волосы платком, экономика скверненькая, но не настолько, чтобы совсем «зубы на полку». Мне кажется, что в Иране ситуация гораздо более тяжелая по всем параметрам социальной, экономической, политической жизни. Там гораздо более высокая степень раздражения в отношении Корпуса стражей исламской революции и вполне коррумпированного олигархата в лице этих аятолл», — сказал он.

Другой фактор, влияющий на более низкий уровень протестов, — демографическая яма, из-за которой в России активной молодежи меньше, чем в Иране. «У нас людей около двадцатилетнего возраста как раз минимум, потому что это четвертое поколение военной демографической ямы, правнуки войны. Люди, родившиеся в 1990-х годах, достаточно немногочисленны, потому что это дети немногочисленного поколения середины 1970-х. Так или иначе, в Иране молодежи много, у нее есть ресурс для социального недовольства», — заявил политолог.

Д.Орешкин подчеркнул, что едва ли Россия доживет до градуса иранской напряженности. Тем не менее, крупные протестные акции рано или поздно начнутся, добавил он. «У нас страна очень долго терпит, очень долго ждет и потом традиционно переходит к слишком радикальным переменам», — заключил он.

Вчера акция памяти погибших пассажиров украинского лайнера, проходившая в Тегеране, перешла в протесты против действующей власти. Сообщается, что вышедшие на акцию демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и разорвали плакат с изображением убитого при ударе США в Ираке генерала К.Сулеймани.

Выполнявший рейс в Киев самолет Boeing 737-800 потерпел крушение в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В ночь на 11 января власти Ирана официально признали, что самолет был «непреднамеренно» сбит иранской стороной в результате «человеческой ошибки».