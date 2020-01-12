Малашенко: иранское общество не консолидировано после гибели генерала Сулеймани

Акции протеста в Иране свидетельствуют о том, что иранское общество не консолидировано после гибели генерала Касема Сулеймани. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

«В этой ситуации после Сулеймани иранское общество формально должно было консолидироваться. Эти демонстрации подтверждают, что оно не консолидировано и что там есть люди, которые занимают совсем другую позицию. Исходить из того, что весь Иран сейчас консолидировался на антиамериканской основе – это скорее пропагандистский ход. Выясняется, что далеко не все в восторге от Сулеймани. Это показательно», — заявил он.

А.Малашенко отметил, что выходящие на акции протеста народные массы, основная часть которых — студенты, требуют от властей «более ответственной и порядочной политики». По его словам, это говорит о том, что в иранском обществе нет бесспорных авторитетов. «Иран как был непростым обществом с разными тенденциями, так таким и остался. Хотя бы три тенденции можно назвать — Сулеймани, президент Рухани и антиреволюционная оппозиция», — заявил политолог.

Вчера акция памяти погибших пассажиров украинского лайнера, проходившая в Тегеране, перешла в протесты против действующей власти. Сообщается, что вышедшие на акцию демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и разорвали плакат с изображением убитого при ударе США в Ираке генерала К.Сулеймани.

Выполнявший рейс в Киев самолет Boeing 737-800 потерпел крушение в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В ночь на 11 января власти Ирана официально признали, что самолет был «непреднамеренно» сбит иранской стороной в результате «человеческой ошибки».