В Омске дежурный травматолог посреди смены отказался принимать пациентов и уволился

Евгений Батушенко рассказал, что недоволен условиями труда и зарплатой, а кроме того пожаловался, что в поликлинике занимаются «приписками» и заставляют врачей работать больше чем нужно. Видео опубликовал новостной сайт «Омск онлайн».

В пресс-службе Минздрава «Омску онлайн» рассказали, что врач был нетрезв и уже принес извинения. Завтра медучреждение примет решение о его увольнении.