Крупным автопроизводителям грозят большие штрафы за вредные выбросы в Европе

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов компании PA Consulting, практически ни у одной компании нет шансов уложиться в сроки, установленные ЕС для того, чтобы они сократили выбросы углекислого газа от своих автомобилей. По подсчетам специалистов, общая сумма штрафов для тринадцати ведущих производителей приблизится к 15 миллиардам евро.

Отмечается, что в наиболее благоприятной ситуации оказалась Toyota, которой придется выплатить менее 20 миллионов, тогда штраф для большинства игроков на рынке будет исчисляться миллиардами. Отмечается, что наказание окажет существенное влияние на прибыль и репутацию многих компаний.