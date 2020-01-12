Московский государственный университет может открыть свой филиал в Дамаске. По словам ректора Виктора Садовничего, сейчас этот вопрос обсуждается, так как в Сирии «хорошие математические традиции» — его цитирует ТАСС. Там уже существовала школа для одаренных детей, которая прекратила свое существование после войны.

Ранее о планах открыть филиал в Дамаске говорил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он утверждал, что площадку для строительства предоставил президент Башар Асад. Там хотели возвести здание для русской школы, но в связи с тем, что на окраине города восстановили уже существующее учебное заведение, от этих планов отказались.