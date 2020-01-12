На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Супруга уроженки Чечни в России обвиняли в покушении на Владимира Путина. Как говорится в сообщении прокуратуры в фейсбуке, задержанные входили в преступную группу. Среди них есть непосредственные исполнители преступления.

Машина Адама Осмаева – командира добровольческого батальона, воевавшего в Донбассе на стороне украинских сил – была обстреляна осенью 2017 года. При этом сам он был ранен, а его жена, также участвовавшая в боевых действиях, погибла. До этого на жизнь Осмаева уже покушались. Украинская пресса называла преступника – Артура Курмакаева – «личным киллером Рамзана Кадырова».