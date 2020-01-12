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19:03, 12 января 2020

В ЦБ сообщили о разработке новой схемы добровольных пенсионных накоплений

Как пояснил «Российской газете» первый зампред финансового регулятора Сергей Швецов, в правительстве подготовили законопроект, после Главное отличие новой системы от существующей — взносы будут полностью добровольными. Новую схему не называют пенсионной реформой, но по сути документом, который вскоре внесут в Госдуму, будет предложена система, альтернативная обязательным пенсионным накоплениям. Их формирование заморожено с 2014 года. В рамках Гарантированного пенсионного плана выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста – в зависимости от того, что наступит раньше для владельца накопительного пенсионного счета. При этом свою накопленную пенсию можно будет получить разом, заплатив подоходный налог. Пока предлагается один стандартный вариант такого плана. Он рассчитан на 15-20 лет, хотя в будущем возможна и разработка новых планов. Люди смогут сами выбирать пенсионный фонд и переводит существующие пенсионные сбережения без комиссий или потери инвестиционного дохода. В случае остатка накоплений их можно будет передавать по наследству.

Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что закон о гарантированном пенсионном плане после всех согласований и подписи президента вступит в силу с января следующего года.



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