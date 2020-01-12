В Абхазию на фоне политического кризиса в республике прибыл помощник российского президента Владислав Сурков

Цель его визита – уладить сложившуюся ситуацию – сказал агентству ТАСС вице-президент Аслан Барциц. В Сухуми уже находится замсекретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. Он проводит консультации с властями республики.

Президент Рауль Хаджимба намерен оспорить решение Верховного суда, отменившего итоги осеннего голосования. Он также отказался подавать в отставку вопреки требованиям оппозиции и парламента. На этой неделе в республике начались протесты. Демонстранты взяли штурмом здание администрации главы Абхазии.