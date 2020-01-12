США вновь напомнили Ирану о готовности к переговорам без предварительных условий

Об этом в интервью телеканалу CBS News сказал глава Пентагона Марк Эспер. Ранее в ответ на такое же предложение Тегеран говорил, что диалог не может состояться при условии сохранения антииранских санкций.

Сегодня в ряде городов исламской республики продолжаются антиправительственные демонстрации, начавшиеся после того, как Иран признал, что украинский Boeing был сбит огнем ПВО.

Как отметил политолог Дмитрий Орешкин, волнения спровоцировала жесткая политика государства и тяжелая экономическая ситуация. Он также сравнил ситуацию в Иране и России.

Орешкин добавил, что в Иране много молодежи, которая возмущена политикой властей.