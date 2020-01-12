Сайт «Такие дела» запускает специализированное СМИ об онкологии

Проект профинансируют за счет средств из гранта скончавшегося от рака врача Андрея Павленко. Об этом в эфире «Эха» сказал руководитель отдела спецпроектов портала «Такие дела» Сергей Карпов.

Медиа создадут на базе проекта «Жизнь человека», в котором Павленко рассказывал о том, как он борется с болезнью и как онкологию лечат в России. Соответствующая идея зародилась еще при жизни хирурга, и он ее поддержал – добавил Карпов.