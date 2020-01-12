В Австралии, охваченной лесными пожарами, животным начали сбрасывать еду с вертолетов

Как передает телеканал «Дождь», сотрудники департамента национальных парков и дикой природы, грузят на борт контейнеры с морковью и сладим картофелем и рассыпают их над территорией, пострадавшей от огня. По последним данным, жертвами стихии стали более миллиарда животных и птиц. Оставшимся в живых трудно добыть пропитание на выжженной земле.

Огонь бушует на восточном побережье страны с прошлой осени. Всемирный фонд дикой природы высказывает опасение, что из-за стихии многие уникальные виды животных на материке могут оказаться под угрозой исчезновения.