Семьи украинцев, погибших при крушении самолета в Иране, получат от Киева по 8 тысяч долларов

Об этом сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук, добавивший также, что компенсации должен выплатить перевозчик – «Международные авиалинии Украины». Ранее президенты Украины и Ирана, по словам Владимира Зеленского, договорились о «полном юридическом и техническом взаимодействии».

Лайнер был сбит 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Позже власти исламской республики признали, что Boeing был по ошибке сбит силами ПВО.