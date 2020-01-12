Семьи украинцев, погибших при крушении самолета в Иране, получат от Киева по 8 тысяч долларов

Об этом сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук, добавивший также, что компенсации должен выплатить перевозчик – «Международные авиалинии Украины». Ранее президенты Украины и Ирана, по словам Владимира Зеленского, договорились о «полном юридическом и техническом взаимодействии».
Лайнер был сбит 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Позже власти исламской республики признали, что Boeing был по ошибке сбит силами ПВО.
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Об этом сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук, добавивший также, что компенсации должен выплатить перевозчик – «Международные авиалинии Украины». Ранее президенты Украины и Ирана, по словам Владимира Зеленского, договорились о «полном юридическом и техническом взаимодействии».