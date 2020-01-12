В центре Москвы автомобиль сбил актрису Ренату Литвинову. Угрозы ее здоровью нет – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По некоторым данным, актриса неожиданно вышла на проезжую часть в районе Тверского бульвара.. Девушка-водитель, участвовавшая в ДТП, остается на месте. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Литвинов – заслуженная артистка России, лауреат государственных премий и наград. Среди самых изветсных фильмов с ее участием – «Мне не больно», «Граница. Таежный роман» и «Жестокость». Сегодня Литвиновой исполнилось 53 года.