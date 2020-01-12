француз Мартен Фуркад возглавил общий зачет Кубка Мира после победы в масс-старте на этапе в немецком Оберхофе

В отсутствии Йоханнеса Бё, который пропускает этот этап, Фуркад воспользовался своим шансом. Впрочем, вперед он вышел не сразу. С одним промахом, допущенным на второй стрельбе, француз держался за спинами промежуточных лидеров, которые теряли позиции после каждого рубежа. В итоге, на последний отрезок Мартен уходил в одиночестве и также по-королевски финишировал. За его спиной развернулась борьба за серебро. Симон Дестье, промахнувшись на последнем рубеже дважды дал шанс Арнду Пайферу и немецкий биатлонист достал соперника на финише, а фотофиниш показал, что он пересек линию раньше. Россиян подвела стрельба. Матвей Елисеев претендовал на медали, но два неточных выстрела на последней стойке отбросили его на 10 место. Александр Логинов с пятью промахами закончил гонку на 17 месте.

Следующий, пятый этап Кубка Мира, пройдет здесь же в Германии, в Рупольдинге с 15 по 19 января.