На Украине задержали подозреваемых в убийстве участницы конфликта в Донбассе Амины Окуевой

Ее муж – уроженец Чечни Адам Осмаев – ранее обвинялся в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина.

По версии следствия, задержанные – в том числе предполагаемый организатор убийства Окуевой – входили в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. Согласно данным прокуратуры Киевской области, они причастны еще как минимум к двум преступлениям. Имена задержанных не называются. Глава украинской Национальной полиции Игорь Клименко лишь сообщил, что ДНК одного из подозреваемых совпал с ДНК оружия, оставленного на месте убийства Окуевой.

Украинское интернет-издание «Страна», в свою очередь, утверждает, что один из задержанных, которого обнаружили по анализам ДНК – 55-летний гражданин Украины Игорь Редькин. По данным издания, он вместе с подельниками также подозревается в убийстве руководителя компании «Caparol Украина» Павла Зможного. Также, согласно публикации, Редькина вместе с сообщниками подозревают в убийстве начальника одного из управлений Киевского метрополитена.

Амина Окуева стала известной благодаря участию в конфликте в Донбассе на стороне украинских властей. Ее муж Адам Осмаев был командиром батальона имени Джохара Дудаева. Восемь лет назад его задерживали в Одессе по подозрению в причастности к взрыву, в котором погиб россиянин. ФСБ же обвиняла Осмаева в подготовке покушения на Владимира Путина и требовала его выдать, однако Киев делать это отказался.

Автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был обстрелян под Киевом в октябре 2017 года. Окуева погибла на месте, Осмаев был ранен.