Глава Газпрома Алексей Миллер уверен, что Россия сама сможет достроить газопровод «Северный поток-2»

Технологических препятствий для того чтобы достроить Северный поток-2 своими силами у России нет. В этом не сомневается Алексей Миллер. При этом глава Газпрома признал, что санкции США затормозили ввод трубы в обход Украины. И теперь потребуется больше времени на то чтобы закончить работу. Напомню, что вчера президент Путин говорил о том же самом по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле.

Россия теперь достраивает газопровод «Северный поток-2» в одиночестве. США в конце прошлого года ввели санкции против участников стройки. Ограничительные меры в их числе полная блокировка активов компаний за океаном и запрет на финансовые операции с ними — вписали в оборонный бюджет. От сотрудничества с Россией отказалась и швейцарская компания-трубоукладчик Allseas. Глава Минэнерго Александр Новак недавно упоминал о том, что газопровод могут достроить до конца года. Немецкий канцлер вчера призвала Россию достроить трубу в Германию, несмотря на санкции США. Она вновь отметила, что Берлин считает газопровод экономическим проектом и продолжает поддерживать.

Против «Северного потока-2» выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.