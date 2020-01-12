В Абхазии переговоры между действующим президентом и оппозицией закончились безрезультатно

Политические оппоненты Рауля Хаджимбы потребовали от него ухода в отставку, он в ответ призвал протетсующих действовать в рамках правового поля. Как говорится в сообщении пресс-службы главы республики, решение суда о повторных выборах в стране будет обжаловано. До этого момента Хаджимба намерен оставаться у власти. Президент и оппозиция взяли паузу после переговоров. К мирному урегулированию кризиса призвал находящийся сейчас в Абхазии замсекретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. Он проводит консультации с властями республики.

Центризбирком назначил повторные выборы президента на март после того, как результаты предыдущего голосования были отменены Верховным судом. Тогда Рауль Хаджимба набрал на 1% голосов больше, чем его соперник – представитель оппозиции Алхас Квициния. На этой неделе у администрации главы республики начались акции протеста. Демонстранты взяли здание штурмом и потребовали отставки Хаджимбы. Он, в свою очередь, сложить с себя полномочия отказался.