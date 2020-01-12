В Иране возобновились антиправительственные протесты

Их участники выступают под лозунгами за отставку руководства страны и с требованиями наказать виновных в крушении украинского самолета.

Манифестанты второй день на площадях иранских городов. Звучат обвинения в адрес государственного телевидения и властей во лжи, пропаганде и замалчивании фактов. Собравшиеся скандируют, что враг страны находится не в США, а внутри Ирана. На кадрах с места событий видно – специально расположенные нанесенные на мостовую для вытаптывания израильские и американские влаги протестующие обходят стороной, демонстрируя несогласие с версией властей об ответе на «американскую авантюру» — эти слова были сказаны главой МИДа Джавадом Зарифом. Рвут портреты убитого генерала Сулеймани и даже представителей действующего руководства.

Власти несколько дней не признавали атаки ПВО Корпуса стражей исламской революции на украинский Боинг, предлагая технические версии крушения. Вчера в акции у университета Тегерана участвовали тысячи студентов.

Людей разгоняли слезоточивым газом. Сегодня на улицах Тегерана – многочисленные отряды силовиков. Жители города, как передает ТАСС, развесили траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв крушения самолета. На этом фоне президент США Дональд Трамп у себя в твиттере написал: в мире наблюдают за иранскими протестами и предупредил б ответственности за убийства и аресты митингующих. «Включите ваш интернет и позвольте журналистам свободно перемещаться», — написал он в Twitter.

В связи с протестами сегодня в МИД Исламской республики вызвали посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэйра. Поводом к этому стало то, что дипломат накануне якобы находился на акции протеста близ Иранского университета.

Жители Ирана возмущены в связи с тем, что власти так долго скрывали, что сбили самолет ракетой – об этом местные жители сказали в разговоре с агентством Франс-Пресс.

Беспорядки в Иране показали, что утверждения о том, что народ объединился в противостоянии американцам – пропагандистский ход властей, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Впрочем, эксперт добавил, что вряд ли студенческие волнения приведут к какому-либо результату.

Лайнер был сбит 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Позже власти исламской республики признали, что Boeing был по ошибке сбит силами ПВО.