Вашингтон пригрозил Багдаду закрыть доступ к доходам от продажи нефти в случае вывода американских войск

Как пишет газета The Wall Street Journal, речь идет о счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, блокировка которого может привести к кризису в финансовой системе Ирака. Пять лет назад власти США уже закрывали доступ к этим средствам на несколько дней из-за подозрений, что эти деньги использовались для финансирования терроризма.

В начале месяца, после того, как иракский парламент потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны, Дональд Трамп сказал, что американские подразделения покинут республику только после того, как Ирак заплатит за военную базу, построенную США.