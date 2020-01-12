Француз финишировал с результатом 41 минута, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Россиянин Матвей Елисеев – десятый.
Ранее завершилась гонка среди женщин. Ее выиграла финская битлонистка Кайса Мякяряйнен. Среди россиянок лучшей оказалась Светлана Миронова, завершившая масс-старт 29-й.
Российские спортсменки стреляли плохими патронами – сказал в эфире телеканала «Матч-ТВ» тренер сборной Леонид Гурьев.
Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января.
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе кубка мира по биталону в Оберхофе
Француз финишировал с результатом 41 минута, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Россиянин Матвей Елисеев – десятый.