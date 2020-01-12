Накопления в рамках Гарантированного пенсионного плана можно будет получить единовременно

Подробности новой схемы в интервью «Российской газете» раскрыл первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Получить пенсию через ГПП можно будет через 30 лет после начала накоплений или же раньше — при наступлении пенсионного возраста. У гражданина будет выбор – получить все сбережения сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

ГПП должен со временем прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям. Предполагается, что соответствующий закон примут в следующем году. Основное отличие новой системы от существующей в том, что пенсионные взносы будут полностью добровольными.