Тренер испанского клуба Малага Виктор Санчес уволен после того, как в сети появилось его видео интимного содержания

Пикантность ситуации состоит в том, что Санчес не публиковал видео, хотя и снял его. Злоумышленники взломали его переписку и выложили материал интимного содержания в твитте. На кадрах специалист демонстрирует себя кому-то. Возможно дело в том, что Санчес был в кадре в футболке клуба, но скорее всего он просто оказался в неприглядной ситуации и, по мнению руководства клуба, нанес ущерб его имиджу. Футболисты встали на сторону тренера и проводили его аплодисментами, за него заступилась и супруга, но это боссов Малаги не разжалобила. Между тем, полиция арестовала 41-летнего мужчину по имени Мигель Анхель, который записал ролик, а затем шантажировал тренера, требуя у Виктора Санчеса 20 тысяч долларов за эти файлы.

Лучшие годы игровой карьеры Виктор Санчес провел в Депортиво. 8 раз он выходил на поле в составе сборной Испании.