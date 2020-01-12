В немецком Дортмунде жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Свои дома должны покинуть порядка 14 тысяч горожан. На это время полностью прекращено железнодорожное сообщение. Как отмечается на официальной странице местных властей в Твиттере, нынешняя эвакуация – крупнейшая в истории города.

Как отмечает ТАСС, снаряды времен войны рабочие обнаруживают в разных частях Германии раз в несколько месяцев. Это происходит при строительстве зданий или прокладке новых дорог. За время войны на территорию страны было сброшено порядка 2 миллионов бомб. При этом примерно каждая пятая не разорвалась.