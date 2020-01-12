Он был признан лучшим фильмом прошедшего года на иностранном языке.
Ранее режиссер Кантемир Балагов рассказывал, что на создание фильма его вдохновила Светлана Алексиевич.
Фильм попал в шорт-лист премии Американской киноакадемии. Номинанты на «Оскар» будут объявлены уже завтра, а церемония вручения состоится 9 февраля.
Российский фильм «Дылда» получил приз Международной федерации кинопрессы на фестивале в американском Палм-Спрингс
Он был признан лучшим фильмом прошедшего года на иностранном языке.