Российский фильм «Дылда» получил приз Международной федерации кинопрессы на фестивале в американском Палм-Спрингс

Он был признан лучшим фильмом прошедшего года на иностранном языке.

Ранее режиссер Кантемир Балагов рассказывал, что на создание фильма его вдохновила Светлана Алексиевич.

Фильм попал в шорт-лист премии Американской киноакадемии. Номинанты на «Оскар» будут объявлены уже завтра, а церемония вручения состоится 9 февраля.