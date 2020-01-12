Директора школы-интерната под Курском задержали по подозрению в хищении у воспитанников-инвалидов 1,5 миллиона рублей

Директор по версии следствия украла у воспитанников средства, которые они получили в качестве пенсии по инвалидности. Предприимчивая глава школы-интерната снимала деньги с их расчётных счетов под предлогом покупки необходимых им вещей. Однако на воспитанников она тратила гораздо меньше, чем снимала в банке. Таким образом, у директора оставались деньги её подопечных, которые она без зазрения совести присваивала себе. Ученики доверяли своему руководителю, и она этим пользовалась, чтобы совершать преступления, рассказала представитель МВД Ирина Волк. По её словам от действий директора школы-интерната в Курской области пострадали четверо воспитанников. Ученики не знали, сколько именно денег у них находится на счетах, поэтому пропажа крупной суммы денег раскрылась не сразу, отметили в силовом ведомстве. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения». Подозреваемая под подпиской о невыезде, сообщает агентство ТАСС.

Признаёт ли директор интерната вину – пока неизвестно.