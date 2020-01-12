В Москве уволили полицейского, ошибочно назначившего обыск в квартире помощницы Генпрокурора

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, из-за путаницы в документах силовики пришли в квартиру Марины Гридневой, которая не имела никакого отношения к уголовному делу.

По сведениям сайта Baza, речь идет о расследовании, связанном с бывшими сотрудниками ФСБ, которых подозревали в создании преступной группы. Один из подозреваемых, якобы, раньше действительно проживал по указанному адресу, но потом съехал.

Помощница прокурора пожаловалась в МВД, после чего там началась проверка.