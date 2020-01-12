Центризбирком Абхазии назначил повторные выборы президента на март

Результаты предыдущего голосования были отменены Верховным судом. Председатель ЦИК Тамаз Гогия сказал, что не согласен с решением суда, но признает его и исполняет. Администрация президента Абхазии намерена обжаловать назначение новых выборов.

По данным ЦИК, Рауль Хаджимба на выборах в прошлом августе набрал на 1% голосов больше, чем его соперник – представитель оппозиции Алхас Квициния. На этой неделе у администрации главы республики начались акции протеста. Демонстранты взяли здание штурмом и потребовали отставки Хаджимбы. Он, в свою очередь, сложить с себя полномочия отказался.