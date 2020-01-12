Правительство Ливии обвинило мятежные войска в нарушении перемирия

Кабинет министров под руководством Файеза Сарраджа утверждает, что это произошло спустя несколько минут после вступления в силу режима прекращения огня.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари угрожал предпринять серьезные меры в подобном случае.

С 2011 года Ливия остается расколотой по территориальному принципу. Прошлой весной войска фельдмаршала Халифы Хафтара начали наступление на Триполи, где заседает признанное ООН правительство. После этого кабмин, заседающий в столице, запросил помощи у Турции.