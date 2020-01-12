В Иране возобновились антиправительственные протесты

Демонстранты второй день подряд выходят на улицы с требованием наказать виновных в крушении украинского самолета. Как передает Рейтер, протестующие обвиняют государственное телевидение в пропаганде и замалчивании фактов. В толпе скандируют, что враг страны находится не в США, а внутри Ирана.

Boeing «Международных авиалиний Уркаины» на этой неделе разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Власти исламской республики сначала говорили о технических причинах крушения, однако вчера признали, что борт по ошибке был сбит огнем ПВО. Ответственность за катастрофу на себя взял Корпус стражей исламской революции.