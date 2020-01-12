Российские спортсменки заняли два последних места в масс-старте на этапе Кубка Мира в Оберхофе.

Неприятности российских биатлонисток начались на первом же рубеже. Светлана Миронова и Лариса Куклина промахнулись по три раза. Вторая стрельба оказалась и вовсе настоящим кошмаром. Обе россиянки разбили только по одной мишени. После такого представления рассчитывать на что-либо серьезное было невозможно. Они закончили дистанцию на 29 и 30-ым местах. Справедливости ради, даже у лидеров были серьезные проблемы со стрельбой. Норвежка Тириль Экхоф, которая лидировала после половины дистанции, в итоге промахнулась четырежды, но тем не менее сумела финишировать второй после Кайсы Макарайнен. Финская биатлонистка обычно стреляет хуже соперниц, но на этот раз не закрыла только одну мишент и заняла первое место. На третьем Мари Ройсланд из Норвегии.

Сегодня состоится и мужской спринт. Гонка начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.