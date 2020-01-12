Митинг против строительства мусоросжигательного завода прошёл в Ломоносове

Десятки людей собрались под зонтами на площади. В середине января в петербурге идут дожди и дует сильный ветер. Организаторы акции установили микрофон, выступить мог любой желающий. В целом все слова сводились к одному: нельзя допустить строительства мусоросжигательного завода. Говорили об экологических проблемах, о росте количества онкологических заболеваний вблизи с такими предприятиями. На митинге стали собирать подписи, которые передадут в городскую администрацию. Большинство во собравшихся поддерживают Раздельный сбор мусора и переработку. Впрочем окончательно решение о строительстве завода ещё не принято, жители надеются, что смогут повлиять на чиновников

Накануне аналогичный митинг прошёл в Петергофе