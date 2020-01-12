В Москве, по некоторым данным, уволили полицейского, ошибочно пытавшегося обыскать квартиру помощницы генпрокурора

Сотрудник столичного главка МВД допустил ошибку в документах, из-за которой полиция вместе со спецназом пришли в дом к старшему помощнику генпрокурора по особым поручениям Марине Гридневой. Об этом рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, Гриднева не имела никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого у нее в квартире должен был пройти обыск. В свою очередь, телеграм-канал Baza уточняет, что разбирательство было связано с бывшими спецназовцами ФСБ: их подозревали в создании преступной группы. Как отмечается, по делу нужно было провести 18 обысков, а адреса полицейским предоставили сотрудники спецслужб, которые вели первоначальное расследование. По данным интернет-издания, когда представители МВД пришли домой к Гридневой, помощник генпрокурора за несколько минут убедила их не входить в квартиру. При этом утверждается, по адресу, где жила сотрудница Генпрокуратуры, ранее действительно проживал один из подозреваемых.

В МВД и Генпрокуратуре инцидент пока не комментируют.