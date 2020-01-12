Зеленский пообещал, что все виновные в том, что украинский самолет был сбит 8 января в Тегеране, будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в том, что украинский самолет компании МАУ был сбит 8 января в Тегеране, будут наказаны.

«Мы в ходе телефонного разговора с Роухани договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев», «Правительство предоставит финансовую помощь семьям погибшим. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран». -"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны.

Профессионализм украинских экспертов не позволил скрыть правду о катастрофе, добавил Зеленский.