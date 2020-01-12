На улицы Тегерана выведены отряды полиции. Власти готовятся к новым акциям протеста

Вчера акция в память о погибших в результате крушения по украинского пассажирского самолета переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Напомним, власти признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО. Погибли 176 человек, среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
2020-01-12T16:02:00+03:00
2020-01-12T16:03:35+03:00
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16:02, 12 января 2020
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