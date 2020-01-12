Это примерно 8 тысяч долларов, — объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он пообещал, что украинские власти также проконтролируют ход выплат, положенных семьях погибших в рамках Монреальской конвенции, и помогут добиться компенсаций от Ирана.
Самолет «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. На борту «боинга» находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.
Сначала Иран заявил, что причиной гибели самолета стала техническая неисправность, но затем признал, что самолет был по ошибке сбит силами ПВО.
Семьи украинцев, погибших при крушении «боинга» в Иране, получат от правительства Украины по 200 тысяч гривен
Это примерно 8 тысяч долларов, — объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он пообещал, что украинские власти также проконтролируют ход выплат, положенных семьях погибших в рамках Монреальской конвенции, и помогут добиться компенсаций от Ирана.