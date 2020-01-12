Семьи украинцев, погибших при крушении «боинга» в Иране, получат от правительства Украины по 200 тысяч гривен

Это примерно 8 тысяч долларов, — объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он пообещал, что украинские власти также проконтролируют ход выплат, положенных семьях погибших в рамках Монреальской конвенции, и помогут добиться компенсаций от Ирана.

Самолет «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. На борту «боинга» находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.

Сначала Иран заявил, что причиной гибели самолета стала техническая неисправность, но затем признал, что самолет был по ошибке сбит силами ПВО.