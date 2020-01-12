Отказ властей Франции от повышения пенсионного возраста – «шаг к диалогу» с профсоюзами – эксперт

Отказ властей Франции от повышения пенсионного возраста – «шаг к диалогу» с профсоюзами и участниками акций протеста. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Правительство в ближайшее время собирается вносить готовый законопроект. Заявление о том, что «возраст равновесия» (возраст, по достижении которого после принятия реформы предполагалась основная часть пенсионных выплат – ЭМ) пока будет из него изъят – это шаг к диалогу с реформистскими профсоюзами. Возможно, что путь к разблокированию нынешней ситуации медленно и осторожно открывается обеими сторонами», — заявил он.

На вопрос, стоит ли ожидать быстрого прекращения забастовок, Ю.Рубинский ответил отрицательно. Он предположил, что переговоры будут идти еще как минимум две-три недели. В это же время будут продолжаться демонстрации. По его словам, компромисс между требованиями профсоюзов и интересами правительства будет найден до апреля, а сама пенсионная реформа будет принята до лета.

«Каждая сторона считает, что какие-то уступки являются признаком слабости оппонента. Этого правительство хочет избежать. Решительно настроенные профсоюзы также не хотят снимать давление. Парламентское большинство президентской партии заинтересовано в том, чтобы сократить период торга по конкретным параметрам. Здесь идет гонка: кто выдержит, кто сдаст свои позиции раньше и в какой мере», — сказал Ю.Рубинский.

Вчера премьер-министр Франции Эдуар Филипп обратился к профсоюзам с письмом, в котором заявил о готовности временно отказаться от плана о повышении возраста начала получения пенсионных выплат с 62 до 64 лет.

Ранее французское правительство предлагало сохранить возможность выхода на пенсию в 62 года, однако ввести так называемый «возраст равновесия» в 64 года, после достижения которого должна была начинаться основная часть пенсионных выплат. Власти также планировали унифицировать и упразднить 42 пенсионные программы, в соответствии с которыми происходит исчисление пенсий.

Обсуждение проекта пенсионной реформы вызвало продолжительные акции протеста и забастовки во Франции. Сообщалось, что вчера в Париже полицейские применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов и задержали 19 человек.