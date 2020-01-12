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15:03, 12 января 2020

Миллер: «Северный поток-2» может быть достроен силами Газпрома, технологических препятствий для этого нет

«Северный поток-2» может быть достроен силами Газпрома, технологических препятствий для этого нет,— заявил глава газовой компании Алексей Миллер.
Ранее президент Путин сообщил, что Россия готова завершить строительство без привлечения иностранных партнеров, однако это произойдет не раньше конца года.
Германия поддерживает это проект, несмотря на американские санкции,— заявила Канцлер Ангела Меркель.

Президент США 20 декабря подписал оборонный бюджет на будущий год, в который включено положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2.



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