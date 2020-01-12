В Тегеране начались новые протесты из-за отказа иранских властей рассказать правду о сбитом украинском «Боинге»

Демонстрации идут уже второй день подряд, несмотря на противодействие силовиков.

Толпы людей на улице рядом с университетом в Тегеране, где вчера митинговали против иранских властей. Протестующие скандируют: «Они врут о том, что наш враг Америка, на самом деле враг находится прямо здесь» — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на посты очевидцев в твиттере. В центре Тегерана снова звучат требования отставки властей и наказания виновных в гибели почти 180ти человек, летевших в Киев на Боинге, сбитом в среду. Вчера в акции возле университета участвовали не менее тысячи человек, студенты в основном. Люди рвали портреты иранского генерала Сулеймани, убитого американцами в начале месяца в Багдаде, и скандировали «Смерть диктатору» в адрес верховного лидера Ирана Али Хоменеи.

Людей разгоняли слезоточивым газом. Тегеран с самого начала отрицал версию об атаке лайнера своей ракетой и признал это только вчера. После того как лидеры ряда западных стран объявили: у них есть доказательства что лайнер сбили. В самолёте Тегеран-Киев были граждане ряда стран, в том числе 11 украинцев – 9 членов экипажа и два пассажира. От своего правительства семьи погибших получат в пересчёте на доллары больше восьми тысяч. Киев также поможет добиться выплат от Ирана.

Демонстрации возобновились не только в Тегеране, но и других крупных городах Ирана.