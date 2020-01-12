Двумя масс-стартами сегодня завершится этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

Первыми стартуют женщины. Среди 30 лучших, которые примут участие в гонке – две российские биатлонистки: это Светлана Миронова и Лариса Куклина. Накануне они выступали в эстафете, которая для нашей команды сложилась неудачно: 14 использованных дополнительных патронов, только 7 место и почти 2,5 минуты отставания от победившей Норвегии. Право выступить в масс-старте было и у Екатерины Юрловой-Перхт, но на пропускает этап в Оберхофе из-за болезни.

В мужской гонке с общего старта же участие примут Александр Логинов и Матвей Елисеев. По словам тренеров, они также находятся не в лучших кондициях, из-за чего пропустили мужскую эстафету. Так, у Логинова воспалился локоть – эта травма преследует биатлониста с межсезонья. Елисееву же дали отдохнуть после тяжелого спринта. Пропускал гонку накануне и один из лидеров норвежской сборной Тарьей Бё, который сегодня в масс-старте участие примет. К слову, норвежцы выиграли также и мужскую эстафету, несмотря на 2 штрафных круга. Столько же и у занявших 2 и 3 места Франции и Германии. Россия в отсутствие своих лидеров стала 4-й с минутным отставанием.

Женский масс-старт начнется в 14:45, а мужской – в 16:30. Трансляция на телеканале МАТЧ ТВ.