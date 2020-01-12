Португальский мотогонщик скончался на ралли-марафоне «Дакар»

Попытки врачей спасти его не увенчались успехом.

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш, который выступал под №8, скончался во время 7-го этапа ралли-марафона «Дакар». Несовместимые с жизнью травмы он получил во время падения на 276 км спецучастка. Организаторы получили срочное сообщение в 10:08 утра и отправили медицинский вертолет, который прибыл на место трагедии в 10:16. Сообщается, что пострадавший был уже без сознания, у него остановилось сердце. На вертолете его отправили в ближайших госпиталь, где врачи констатировали смерть мотогонщика.

Для Гонсалвеша это был 13 «Дакар», его лучшим достижением было — 2-ое место в 2015 году. После 6-го этапа в этом году он был на 46-ом месте в общем зачете мотоциклистов.

Это первая смерть участника «Дакара» с 2016 года, тогда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михаил Херник. Всего печальная статистика насчитывает 29 смертей участников легендарного ралли-марафона, который проводится с 1979 года.

Финиширует «Дакар» 17 января.