Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Решение было принято на заседании Центризбиркома республики, на котором обсуждали постановление Верховного суда об отмене итогов сентябрьского голосования.

Дату нового голосования одобрили, как сказал председатель ЦИК республики Тамаз Гогия, «практически единогласно». На повестке стоял вопрос о решении главного судебного органа Абхазии, отменившего итоги осеннего голосования.

В минувшую пятницу кассационная инстанция Верховного суда аннулировала результаты выборов президента и постановила назначить повторную процедуру волеизъявления. В ЦИКе сказали о несогласии с судебным решением, но заверили в том, что оно будет исполнено. Коллегия удовлетворила жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на первое судебное решение о законности второго тура выборов президента. Вечером 9 января на фоне протестов в регионе парламент самопровозглашенного государства, независимость которого Россия признала в 2008 году, принял обращение к президенту Раулю Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия для стабилизации обстановки

Он заявлял, что остается на своем посту вопреки требованиям оппозиции об отставке. Теперь Хаджимба говорит о желании баллотироваться вновь.

Лидер оппозиции Аслан Бжания намерен принять решение об участии в выборах после преодоления политического кризиса в республике. Проигравший в сентябре Алхас Квициния по этому вопросу пока не определился.