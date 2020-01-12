Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну

21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде — единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, — уехала из страны по политическим мотивам. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Ализаде пишет, что «она – одна из миллионов угнетаемых женщин в Иране».

Из поста спортсменки следует, что она уехала в Европу. Куда именно, не уточняется. По информации иранского агентства ISNA, которое первым сообщило об отъезде Ализаде, речь идет о Нидерландах.