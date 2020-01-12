Знаменитый теннисист Роджер Федерер пока не объявлял об отказе сотрудничать с банком Credit Suisse, инвестирующим в добычу полезных ископаемых, несмотря на призывы экоактивистов. В заявлении Федерера отмечается, что он очень серьезно относится к проблеме изменения климата и благодарен активистам за то, что заставляют нас пересматривать свое поведение и искать новые решения. Мы все обязаны прислушиваться к их рекомендациям», — цитирует Федерера Daily Еxpress.

Федерер — один из самых титулованных теннисистов мира. Он 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема», что считается рекордом в мужском одиночном разряде.