В Таиланде прошла крупнейшая за последние годы акция протеста под названием «Забег против диктатуры»

Как сообщает Reuters, в Бангкоке в забеге приняли участие почти 13 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призвали уйти в отставку 65-летнего генерала Праюта Чан-Оча, который возглавил Таиланд после переворота в 2014 году. Одновременно с этой акцией в Бангкоке прошёл аналогичный забег в поддержку Праюта. По данным СМИ, в нём приняли участие примерно такое же количество людей
2020-01-12T13:32:00+03:00
2020-01-12T13:32:30+03:00
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13:32, 12 января 2020
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