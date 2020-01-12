В Таиланде прошла крупнейшая за последние годы акция протеста под названием «Забег против диктатуры»

Как сообщает Reuters, в Бангкоке в забеге приняли участие почти 13 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призвали уйти в отставку 65-летнего генерала Праюта Чан-Оча, который возглавил Таиланд после переворота в 2014 году. Одновременно с этой акцией в Бангкоке прошёл аналогичный забег в поддержку Праюта. По данным СМИ, в нём приняли участие примерно такое же количество людей