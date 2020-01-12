В ЕС обеспокоены временным задержанием британского посла Роберта Макэра в Тегеране

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Борель напомнил иранским властям о необходимости соблюдать Венскую конвенцию. Иранские власти утверждаю, что дипломат руководил митингующими.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла грубым нарушение международных прав. Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях против властей, а всего лишь хотел почтить память погибших в катастрофе украинского Боинга.

Иранские власти признал, что самолет был сбит по ошибке. Вчера в крупных городах Ирана состоялись антиправительственные демонстрации с требованием наказать виновных