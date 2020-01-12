Фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова, ранее выдвинутый от России на «Оскар», стал обладателем приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс

Ранее в Сколково Кантемир Балагов рассказал, что вдохновило его на этот фильм.

Ранее фильм «Дылда» вошел в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм». Номинанты на премию будут объявлены уже завтра, а церемония награждения состоится 9 февраля.