Центризбирком Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президент,— сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Тамаза Гогия. По его словам, решение принято практически единогласно. Результаты последних выборов отменил Верховный суд Абхазии на фоне протестов оппозиции.
2020-01-12T13:08:00+03:00
2020-01-12T13:09:28+03:00
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13:08, 12 января 2020
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