Враждующий стороны в Ливии обвиняют друг друга в нарушении перемирия, о котором было объявлено минувшей ночью

Войскам правительства национального согласия, которое заседает в Триполи, противостоит Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, которая контролирует восток Ливии и почти год пытается взять под контроль ливийскую столицу.

С инициативой о прекращении огня с 12 января выступили президенты России и Турции.

Между тем, Владимир Путин признал, что в Ливии могут быть российские наемники. Государство не имеет к этому отношения,— подчеркнул Путин.

Вопрос о ЧВК Вагнер был задан Путину во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии. Президент сказал также, что поддерживает инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии.